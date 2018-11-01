Рой Джонс-младший готов выйти на бой с Хабибом Нурмагомедовым

Экс-чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший готов выйти на бой против действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщает News.ru.

Спортсмен заявил, что готов в случае отмены боя Нурмагомедова с непобежденным боксером Флойдом Мейвезером выйти на ринг против бойца смешанного стиля (ММА) за хорошее коммерческое предложение.

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«Бой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова — это было по-настоящему интересное событие. Я слышал, что Хабиб хочет посоревноваться с Мейвезером. Что ж, если у них этого не получится, я сам с удовольствием приму вызов — разумеется, за хороший гонорар», — заявил боксер.

Незадолго до этого Хабиб бросил вызов Мейвезеру, который готов принять его с условием, что поединок будет проходит по правилам бокса.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов согласен провести два боя с Мейвезером.