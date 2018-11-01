Мамаев и Кокорин будут ходить в спортзал отдельно друг от друга

Адвокат хавбека «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о времяпрепровождении футболиста в СИЗО «Бутырка», передает «Спорт-Экспресс».

Защитник отметил, что игроку «горожан» позволили ходить в спортзал, так как для него это необходимо.

«Он написал соответствующее заявление, администрация его одобрила. Может быть, учитывался его профессиональный статус как футболиста. Для него же занятия спортом не какая-то блажь, а жизненная необходимость. Павлу позволили заниматься ежедневно, кроме выходных. То есть пять дней в неделю он имеет возможность как минимум по часу тренироваться», — подчеркнул адвокат.

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Также он поделился информацией о наполнении спортивного зала.

«Спортзал — обычная переоборудованная камера. Помимо обычных тренажеров там есть велотренажер. Первоочередные упражнения, которые в хоть какой-то степени позволяют поддерживать физическую форму, выполнять можно. Другие участники дела тоже посещают зал, но с учетом изоляции друг от друга. Их не могут приводить в одно и то же время», — заключил Бушманов.

Форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина и Мамаева обвиняют в нападениях на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Ранее сообщалось, что Палата Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит контракт «Краснодара» с полузащитником после его освобождения.