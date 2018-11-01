Тренер академии «Спартака» отказался комментировать эпидемию гепатита

Главный тренер академии московского «Спартака» Дмитрий Гунько отказался комментировать информацию об эпидемии, передает «Спорт-Экспресс».

Наставник не захотел отвечать на вопрос о сообщении официального сайта столичной команды по поводу гепатита А, распространившегося среди учеников.

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«Вся информация есть на официальном сайте «Спартака», мне нечего добавить», — подчеркнул Гунько.

Главный государственный санитарный врач по Восточному округу Москвы провел расследование, в результате которого академия приостановила работу интерната и столовой.

Ранее юным футболистам запретили принимать участие в в соревнованиях и иных массовых мероприятиях до 5 декабря.