Кокорина и Мамаева посадили в двухместные камеры ради безопасности

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников рассказал об условиях заключения нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, передает «Чемпионат».

Он объяснил, почему футболисты определены в двухместные камеры, если в СИЗО боле четырехместных.

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«Почему Кокорин и Мамаев сидят именно в двухместных камерах? Подозреваемых по громким преступлениям стараются держать под наблюдением, чтобы было как можно меньше рисков. Это делается для того, чтобы с ними ничего не случилось, ведь в больших камерах с ними может произойти все что угодно. Там разный народ, если случится какое-то происшествие, то все приведет к плачевным последствиям для руководства СИЗО. Фактически их посадили в двухместные камеры ради их же безопасности», — заявил Мельников.

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