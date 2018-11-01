Экс-форвард «Ювентуса» обжалует приговор о двух годах заключения

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Италии Винченцо Яквинта прокомментировал решение суда о двух годах лишения свободы, передает «Советский спорт».

Футболист намерен подать апелляцию на приговор.

«Это смешно! Это позор! Они разрушают мою жизнь, хотя я ничего не сделал. Уже четыре года я как загнанный пес. Я страдаю, моя семья страдает, дети, хотя я ничего не совершал. Мы даже не знаем то название мафиозной группе, о которой суд говорит. Они просто так разрушают мою жизнь. Но мы восстановим справедливость. Этот приговор был вынесен без суда», — цитирует AFP Яквинта.

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Напомним, что суд обвиняет форварда и его отца в незаконном хранении оружия и в связях с мафией.

Ранее президент «Ювентуса» Андреа Аньелли выступил в поддержку нападающего туринской команды Криштиану Роналду.