Тарпищев: не верю в способность Рианчо что-то изменить в «Спартаке»

Глава Федерации тенниса России и болельщик московского «Спартака» Шамиль Тарпищев высказался относительно назначения Рауля Рианчо на пост исполняющего обязанности главного тренера столичного клуба, передает «Спорт-Экспресс».

Деятель спорта считает отставку Массимо Карреры правильным, но несвоевременным решением руководства.

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«Спартак» потерял много времени. Раньше надо было увольнять Карреру. Альянс Карреры с Рианчо не получился. По моим понятиям, они начали перетягивать канат… Это в принципе было видно еще и в киевском «Динамо», когда испанец тоже что-то там пытался…», — поделился мнением глава Федерации.

Также он прокомментировал информацию о возможном назначении главного тренера «Ростова» Валерия Карпина и наставника тульского «Арсенала» Олега Кононова.

«Что касается нового тренера «Спартака». то Кононова я знаю меньше. Мне сложно о нем рассуждать. Карпин, считаю, за последнее время как тренер сильно прибавил. Знает, как сплотить коллектив, найти контакт с игроками. Но мне их тяжело сравнивать. Вообще я считаю, что в тренерском штабе должны быть люди со спартаковским прошлым. На мой взгляд, эти специалисты дали бы команде гораздо больше, чем иностранный наставник. В Рианчо не верю. Причем я его тоже плохо знаю. Но внутренне не верю, что он может что-то изменить», — заключил Тарпищев.

Итальянского специалиста отстранили от должности 22 октября.

Ранее сообщалось, что в переходе Кононова к красно-белым возникли сложности.