СМИ: Лопетеги отказался возглавить «Спартак»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги отказался от предложения возглавить московский «Спартак», сообщает «Советский спорт».

Испанский специалист был уволен из «Реала» 28 октября, после чего с ним связались представители красно-белых, которые ищут замену отправленному в отставку Массимо Каррере. По информации Coral, испанский специалист ответил отказом на предложение российской команды.

Реклама

52-летний Лопетеги не намерен отдыхать и хочет возобновить тренерскую деятельность в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Лопетеги не стал комментировать информацию о возможном назначении в «Спартак».

Julen Lopetegui has already been offered another managerial job!



He turned down the chance to manage Spartak Moscow. pic.twitter.com/95stGzbKYH