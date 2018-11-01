СМИ: Лопетеги отказался возглавить «Спартак»

Новый главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги Reuters
Видео по теме

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги отказался от предложения возглавить московский «Спартак», сообщает «Советский спорт».

Испанский специалист был уволен из «Реала» 28 октября, после чего с ним связались представители красно-белых, которые ищут замену отправленному в отставку Массимо Каррере. По информации Coral, испанский специалист ответил отказом на предложение российской команды.

Реклама

52-летний Лопетеги не намерен отдыхать и хочет возобновить тренерскую деятельность в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Лопетеги не стал комментировать информацию о возможном назначении в «Спартак».