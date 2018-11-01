Роналду оценил свои шансы на завоевание «Золотого мяча»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мнением о предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча», передает «Советский спорт».

По словам форварда «старой синьоры», он заслужил в шестой раз быть удостоенным награды.

«Конечно, я хочу выиграть шестой «Золотой мяч». Я бы соврал, сказав, что не хочу. Я работаю над тем, чтобы забивать голы и выигрывать матчи – и, соответственно, работаю над тем, чтобы взять эту награду. Но навязчивой идеи здесь нет.

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Я думаю, что заслужил выиграть «Золотой мяч», – цитирует португальца France Football.

33-летний Роналду выигрывал «Золотой мяч» в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.

Ранее сообщалось, что Роналду набрал рекордное количество подписчиков в Instagram.