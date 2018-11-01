«Барселона» с трудом обыграла «Культураль Леонесу» в матче Кубка Испании

«Барселона» вырвала победу над «Культураль Леонесей» в первом матче 1/16 финала Кубка Испании, сообщает «Советский спорт».

Игра прошла на стадионе «Мунисипаль Рейно де Леон» в Леоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-гранатовых.

Единственный гол в игре на свой счет записал французский защитник «Барселоны» Клеман Лангле, отличившийся на 91-й минуте матча.

Реклама

В составе хозяев на 94-й минуте был удален полузащитник Серхио Маркос.

Ответная игра пройдет 5 декабря в Барселоне.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» разгромил «Мелилью» в Кубке Испании.

Футбол. Кубок Испании. 1/16 финала. 1-й матч

«Культураль Леонеса» (Леон) — «Барселона» (Барселона) — 0:1

Голы: 0:1 — Лангле, 90+1

Удаления: Маркос, 94; — нет.