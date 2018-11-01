«Лестер» опубликовал трогательное обращение сына погибшего владельца клуба

«Лестер Сити» на своем официальном сайте опубликовал письмо Айяватта Шривадданапрабха, сына трагически погибшего владельца клуба Вишая Шривадданапрабха, сообщает «Советский спорт».

В своем обращении Шривадданапрабха-младший поблагодарил болельщиков за поддержку, а также вспомнил отца.

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«В течение долгого времени мой отец учил меня быть сильным и заботиться о своей семье. Он любил свою семью. Он превратил «Лестер» в семью. И ничто не сделало бы его более гордым, чем осознание того, как семья «Лестера», которую он построил, поддерживает друг друга во время такой печали.

Мы с семьей хотели бы поблагодарить каждого из вас за вашу искреннюю доброту и добрые намерения в самое трудное для нас время. Я скучаю по тебе, папа, всем моим сердцем», — гласит текст письма.

Вишая Шривадданапрабха погиб 27 октября в результате крушения своего вертолета.

Ранее сообщалось, что из-за гибели Шривадданапрабха «Лестер» поедет на игру с «Кардиффом» на автобусе.