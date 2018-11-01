Выступление Кокорина и Мамаева за сборную СИЗО оказалось под угрозой

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, назвал условие, при котором его подопечный и нападающий «Зенита» Александр Кокорин смогут выступать за футбольную сборную СИЗО №2 «Бутырка», передает «Чемпионат.com».

По словам юриста, такое развитие событий возможно только в том случае, если оба футболиста будут осуждены.

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«Что касается футбола и того, что они будут играть в одной команде в СИЗО, то такое возможно, только если они будут осуждены. Надеюсь, до этой ситуации не дойдет и они будут играть в футбол в профессиональных командах», — сказал Бушманов.

11 октября Кокорин, Мамаев и еще двое участников драк с участием футболистов были помещены под стражу в следственный изолятор, где пробудут как минимум до 8 декабря.

Ранее сообщалось, что Мамаеву пишут письма в стихах.