Из-за гибели владельца «Лестер» поедет на игру с «Кардиффом» на автобусе

«Лестер» принял решение отправится на игру 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Кардиффа» на автобусе, сообщает Sky sports.

Изначально команда хотела отправится на игру на самолете, но приняла решение поехать наземным транспортом из-за смерти владельца «Лестера» Вичая Шриваддханапрабхи, который погиб 27 октября возле стадиона команды. Его вертолет потерял управление и рухнул на землю.

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До этого сообщалось, что матч может быть отменен, но командой было принято решение сыграть, чтобы почтить память владельца.

Матч против «Кардиффа» состоится 3 октября в 18.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Лестер» не будет переносить матч АПЛ из-за смерти владельца клуба.