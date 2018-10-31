Количество стран-участниц ЧМ-2022 может быть увеличено до 48

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не исключил увеличения количества стран-участниц чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает ТАСС.

«Мы решили увеличить количество команд, участвующих в финальных турнирах чемпионата мира с 32 до 48, и это произойдет в 2026 году. Участие 48 сборных в 2022? Мы посмотрим. Если это возможно, почему бы и нет?

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Мы должны обсудить это с нашими друзьями в Катаре и примем решение. По крайней мере мы постараемся. Перемены необходимы», — цитирует Инфантино Reuters.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Ранее Инфантино заявил, что мировое первенство в Катаре пройдет лучше чемпионата мира 2018 года в России.