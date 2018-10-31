Спортивный директор «Милана» опроверг слухи об отставке тренера

Дженаро Гаттузо Tuttosport
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Спортивный директор «Милана» Леонардо прокомментировал слухи об отставке главного тренера команды Дженнаро Гаттузо, передает «Советский спорт».

Руководитель поделился с La Gazzetta dello Sport планами итальянского клуба на сезон.

«Для такого клуба, как «Милан», основная цель должна состоять в том, чтобы вернуться в Лигу чемпионов. Мы считаем, что у нас есть всё для достижения этой цели, но мы не должны заблуждаться, превращая цель в одержимость», — подчеркнул Леонардо.

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Также он опроверг информацию о возможном увольнении наставника.

«Слухи о возможной отставке Гаттузо пришли из-за пределов клуба. Насколько нам известно, они ничем не обоснованы. Вот почему мы не стали публиковать заявление с опровержением этой информации. Дженнаро знает, что клуб ему полностью доверяет», — заявил спортивный директор.

На данный момент «Милан» занимает пятую строчку турнирной таблицы чемпионата Италии.

31 октября команде предстоит встреча с «Дженоа» в 22.30 по московскому времени.

Ранее полузащитник туринского «Ювентуса» Миралем Пьянич высказался относительно выступлений в Лиге чемпионов.