Замглавы «Анжи» уверен в победе над «Спартаком» в предстоящем матче

Вице-президент махачкалинского «Анжи» Зайдин Джамбулатов прокомментировал предстоящий матч против московского «Спартака» в рамках 1/8 финала Олимп — Кубка России, передают «Известия».

Замглавы отметил, что сейчас красно-белые ослаблены в связи с увольнением главного тренера Массимо Карреры.

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«Финансовые трудности не сломали команду, поэтому не сомневаюсь, что бой «Спартаку» махачкалинцы дадут. Тем более с красно-белыми мы уже встречались в начале сезона в чемпионате, когда еще «Спартак» был в относительном порядке, а «Анжи» в своем нынешнем виде только формировался. Тогда команда сыграла достойно. Сейчас москвичи менее сбалансированы, а в махачкалинском коллективе уже поверили в себя», — заявил Джамбулатов.

Встреча клубов состоится 1 ноября в 20.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что скандал, который разгорелся в «Спартаке», стал причиной недовольства для некоторых высокопоставленных лиц.