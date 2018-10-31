Хавбек «Ювентуса» заявил о намерениях клуба побеждать во всех турнирах

Полузащитник туринского «Ювентуса» Миралем Пьянич прокомментировал выступление команды в Лиге чемпионов, передает «Советский спорт».

Хавбек считает, что победа в соревновании — главная задача «старой синьоры» в этом сезоне.

«Очевидно, что Лига чемпионов — одна из главных целей для «Ювентуса» и его болельщиков. Команда знает о своем потенциале, и мы хотим выиграть все возможные турниры. Мы достаточно сильны, чтобы сделать это», — поделился мнением Пьянич с Football Italia.

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На данный момент туринский клуб занимает первое место в турнирной таблице Лиги чемпионов в группе H.

7 ноября в 23.00 по московскому времени «Ювентусу» предстоит встреча с английским «Манчестер Юнайтед».

Ранее полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль составил список из четырех лучших футболистов мира на своих позициях.