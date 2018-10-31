Президент Ла Лиги настаивает на отстранении «ПСЖ» от Лиги чемпионов

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас обвиняет французский «Пари Сен-Жермен» в нарушении правил, сообщает «Советский спорт».

Глава чемпионата Испании заявил, что клуб не соблюдал правила финансового фэйр-плей, поэтому необходимо отстранить его от участия в Лиге чемпионов.

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«Ни «Реал», ни «Барселона» не просили меня выдвинуть обвинения в адрес «ПСЖ». Это не связано с трансфером Неймара. Мы считаем, что такие клубы, как ПСЖ, угрожают стабильности профессионального футбола в Европе. Тоже самое можно сказать и про «Манчестер Сити», и про любой другой клуб, который нарушает правила финансового фэйр-плей. Это спровоцировало инфляцию на трансферном рынке, так как другим клубам приходится тратить больше денег, чтобы конкурировать с этими клубами-государствами», — заявил президент Ла Лиги в интервью L'Equipe.

Также он подчеркнул, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) примет соответствующее решение по французской команде.

«Всё должно быть по стандартам УЕФА. Если правила говорят, что клубы должны быть отстранены от еврокубков, то они должны быть отстранены. Если клубу запретят совершать трансферы, то клуб не должен совершать трансферы. Это должно быть дисциплинарное взыскание. В УЕФА должны принять подобное решение. Я считаю, что клуб, который всех обманывал, не должен принимать участие в еврокубках», — заключил Тебас.

«ПСЖ» 6 ноября предстоит встреча с итальянский «Наполи» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов в 23.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что европейские топ-клубы собираются принять меры, чтобы предотвратить рост зарплат футболистов.