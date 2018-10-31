«Арсеналу» два раза меняли тренера на матч против «Ахмата»

Тульский «Арсенал» несколько раз получал информацию о смене главного тренера во время поездки в Грозный на матч 1/8 финала Олимп — Кубка России против «Ахмата», сообщает «Советский спорт».

Комментатор Нобель Арустамян рассказал, что игрокам команды заявили об отсутствии наставника Олега Кононова на предстоящем матче.

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«Сегодня тульский «Арсенал» отправился в Грозный на матч Кубка России. Уже в автобусе, когда команда отъезжала в аэропорт, футболистам было объявлено, что руководить командой в Грозном будет Игорь Семшов, а потом будет решение, кто будет работать дальше», — передает журналист в своем телеграме.

Также он отметил, что в итоге Кононов все же присоединился к команде.

«Однако, и это важно, уже подъезжая к аэропорту, снова было объявление в автобусе — все же работать в Грозном будет Кононов и его штаб. Таким образом, уже в аэропорту Олег Георгиевич и его ассистенты воссоединились с командой! Не знаю, это первый случай в истории футбола или нет, но это точно забавно», — заключил Арустамян.

Напомним, что Кононов назван главной кандидатурой на пост тренера московского «Спартака» после увольнения Массимо Карреры.

Ранее сообщалось, что бывший наставник «Монако» Леонарду Жардим не согласен тренировать красно-белых.