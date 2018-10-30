В Бразилии жестоко убили 24-летнего футболиста
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В Бразилии в столичном регионе Куритиба жестоко убили 24-летнего футболиста «Сан-Бенту» Даниэля Фрейтаса, сообщает «Советский спорт».
По информации издания UOL Esporte, тело игрока было найдено в бразильском городе Сан-Жозе-дус-Пиньяйс. Сообщается, что на теле Фрейтеса обнаружены следы пыток. Полиция начала расследование и уже допросила ближайших родственников убитого.
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Игрок выступал за «Сан-Бенту» на правах аренды, принадлежав «Сан-Паулу».
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