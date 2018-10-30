Марез посвятил гол в матче с «Тоттенхэмом» погибшему владельцу «Лестера»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез посвятил гол в матче 10-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Тоттенхэм Хоттспур» (1:0) владельцу «Лестер Сити» Вишаю Шривадданапрабху, который погиб в результате крушения вертолёта возле домашнего стадиона клуба, сообщает «Советский спорт».

Марез выступал за «Лестер» с 2014 по 2018 год.

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«Для меня это было очень и очень сложно. Он был для меня особенным. У меня осталось много воспоминаний о нем за четыре с половиной года в «Лестере». Он был таким хорошим человеком. Он был как отец, особенным, хорошим человеком с большим сердцем. И мне было очень неприятно слышать эту новость и о всех других людях, которые погибли вместе с ним.

Мне очень, очень грустно. Поэтому, когда забил гол, я поднял руки к небу и посвятил этот мяч ему, он много сделал для меня и «Лестера». Это очень грустно», — цитирует Мареза Sky Sports.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования семьям погибших при крушении вертолета владельца «Лестера».