Червиченко назвал везением забитый мяч «Спартака»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко подвел итоги матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором красно-белые сыграли вничью с казанским «Рубином» (1:1), сообщает Rusfootball.

«Была боевая игра, напоминавшая гладиаторские бои. Техника и филигранные действия уступили место зубодробильным эпизодам, потому что сложилось ощущение, что в некоторых моментах игроки пытались друг друга убить, нежели забить мяч в чужие ворота. В какой-то момент показалось, что «Спартак» действует быстрее, не давая выходить из обороны и быстро перекрывая зоны, но не сказать, что переигрывал. Просто был побыстрее, ну и состав в целом у москвичей посильнее, у «Рубина» с подбором игроков много проблем, да вспомнить даже травму Сердара Азмуна в преддверии матча.

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Забитый мяч «Спартака» – следствие везения, был 100% пенальти, вопросов нет. А то, что «Рубин» смог собраться и на последних минутах вырвал победу благодаря голу Егора Сорокина, который появился на поле за 5 секунд до решающего углового, говорит о том, что гости потеряли концентрацию. Получается, что у «Рубина» воля оказалась сильнее, чем у «Спартака».

Ничего не поменялось. Возможно, бегут чуть быстрее и бьются более безрассудно в некоторых моментах. То есть это некая заряженность на борьбу без дальнейшего продвижения вперед. А так, ничего нового, играют как играли, каждый показывает то, что может в силу индивидуального оснащения. Моментов в Казани у «Спартака» толком и не было, гол – следствие пенальти», — сказал Червиченко.

Ранее сообщалось, что фанаты «Спартака» оскорбляли полузащитника Дениса Глушакова перед матчем с «Рубином».