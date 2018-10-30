Тухель: Мбаппе должен был быть наказан

Главный тренер французского «ПСЖ» Томас Тухель рассказал, почему оставил в запасе нападающего Килиана Мбаппе и полузащитника Адриена Рабьо в матче 11-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (2:0), сообщает «Советский спорт».

Оба француза вышли на замену во втором тайме.

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«Это вопрос дисциплины. Мы были обязаны так поступить. Однако если игрок опаздывает на занятие, это не означает, что он автоматически вне состава. Команда всегда важнее персоналий.

Мбаппе здорово отреагировал на данную ситуацию, выйдя на поле. Мы ждали от него этого. Могу сказать, что мне не нравится лишать себя возможность выпускать Килиана. Ненавижу играть без него в таких матчах, однако я должен был принять такое решение», — цитирует Тухеля Goal.

«ПСЖ» одержал 11-ю победу в 11 матчах чемпионата и возглавляет турнирную таблицу, на восемь очков опережая идущий вторым «Лилль».

Ранее защитник «ПСЖ» пожелал удачи «Барселоне» и «Реалу» в попытке купить Неймара.