Роналду набрал рекордное количество подписчиков в инстаграме
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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду набрал рекордное количество подписчиков в инстаграме, сообщает ТАСС.
С 2016 года лидерство по количеству поклонников удерживала американская певица Селена Гомес, у которой 144 млн подписчиков. На странице португальского форварда 29 октября подписчиков стало более 144 млн 331 тыс.
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Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», а также пятикратным победителем Лиги чемпионов и победителем первенства Европы.
Ранее Роналду рассказал о причинах ухода из мадридского «Реала».