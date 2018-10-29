Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду набрал рекордное количество подписчиков в инстаграме, сообщает ТАСС.

С 2016 года лидерство по количеству поклонников удерживала американская певица Селена Гомес, у которой 144 млн подписчиков. На странице португальского форварда 29 октября подписчиков стало более 144 млн 331 тыс.

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Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», а также пятикратным победителем Лиги чемпионов и победителем первенства Европы.

Ранее Роналду рассказал о причинах ухода из мадридского «Реала».