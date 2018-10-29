«Спартак» упустил победу над «Рубином» в матче чемпионата России
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Московский «Спартак» упустил победу над казанским «Рубином» в матче 12-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в столице Татарстана, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Егор Сорокин. У гостей мяч с пенальти забил Дмитрий Комбаров.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что фанаты «Спартака» оскорбляли полузащитника Дениса Глушакова перед матчем с «Рубином».
Россия. Премьер-лига. 12-й тур
«Рубин» (Казань) — «Спартак» (Москва) — 1:1
Голы: 0:1 — Комбаров, 78 (пенальти); 1:1 — Сорокин, 90+2