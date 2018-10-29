У Мамаева сменился сокамерник в «Бутырке»

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о новом сокамернике своего подзащитного, сообщает RT.

По словам адвоката, нового соседа игрока зовут Александр. 30-летний мужчина обвиняется по статье 159-й Уголовного кодекса России «Мошенничество в сфере экономических преступлений.

Реклама

Бушманов отметил, что у Мамаева хорошие отношения с Александром. Сокамерники вместе посещают спортзал. Также у них много общих тем для бесед.

Мамаев сейчас находится под арестом в Бутырском следственном изоляторе. 8 октября он и нападающий «Зенита» Александр Кокорин избили водителя ведущей Первого канала, а затем устроили потасовку в одном из московских кафе с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным.

Ранее сообщалось, что Мамаев обратится в прокуратуру после публикации интимных фото с его женой.