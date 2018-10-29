Медики «Динамо» спасли жизнь пассажирке рейса Грозный — Москва

Врачи московского «Динамо» оказали первую помощь пассажирке рейса Грозный — Москва, сообщает ТАСС.

Как передает пресс-служба клуба, медики клуба, возвращавшиеся после матча 12-го тура чемпионата России против грозненского «Терека», оказали помощь потерявшей сознание женщине.

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«Во время перелета «Динамо» рейсом Грозный — Москва одна из пассажирок потеряла сознание, а затем у нее случился судорожный приступ. Благодаря своевременным и четким действиям медицинской бригады в лице Ярдошвили, Родионова и Малышева жизни пассажирки ничего не угрожает», — сказано в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что ЦСКА поблагодарил фанатов, оказавших помощь пострадавшим в Риме.