На месте падения вертолета владельца «Лестера» обнаружен «черный ящик»
Представители британского управления по расследованию авиационных происшествий (AAIB) заявили, что на месте крушения вертолета владельца «Лестера» Вишая Шривадданапрабхи был найден бортовой самописец, передает «Советский спорт».
Как отмечается в сообщении AAIB, работа с «черным ящиком» начнется 29 октября. Также в ведомстве призвали свидетелей, имеющих снимки и видеозаписи происшествия, связаться с полицией.
Владелец английской футбольной команды погиб 28 октября. После окончания матча десятого тура чемпионата страны между «Лестером» и «Вест Хэмом» (1:1) вертолет Шривадданапрабхи взлетел с поля стадиона, но спустя несколько секунд упал на парковку возле арены. В результате падения транспортное средство загорелось. Прибывшие на место происшествия спасатели и скорая помощь не смогли спасти владельца клуба, двух сотрудников команды, пилота и одного пассажира.
Ранее сообщалось, что жена и сын погибшего владельца «Лестера» почтили его память возле стадиона.