Вандерсон привык к оборонительному футболу в России

Нападающий «Краснодара» Вандерсон рассказал, что успел адаптироваться к тому, что многие команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) играют в оборонительный футбол, сообщает «Чемпионат.com».

«В «Краснодаре» за полгода после смены главного тренера изменилось многое. Нам сейчас удается совмещать наработки европейского и российского футбола. Лишь в «Краснодаре» я встретил тренера из России. Знаю, что другие российские специалисты играют в оборонительный футбол: 5 защитников, 2 опорника… Теперь уже привык к «автобусам» в РПЛ, а раньше для меня это было в новинку. Честно говоря, создавало трудности. Все соперники сидят у ворот – к такому тяжело адаптироваться, но мы не сбиваемся с нашего пути и показываем тот футбол, который должны.

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Кто из соперников меньше всего отсиживался в защите в этом сезоне? С «Зенитом» у нас получился упорный поединок. Это был тот случай, когда шли атакой на атаку – так играют в Лиге Европы. Например, подобный футбол был в матче «Краснодар» – «Севилья». Мне кажется, это выглядит симпатичнее», — сказал Вандерсон.

24-летний бразильский футболист перешёл в «Краснодар» из «Ред Булл Зальцбург» в 2017 году.

Встреча между ЦСКА и «Краснодаром», которая прошла в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.