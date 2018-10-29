Хохлов: «Динамо» играло лучше «Ахмата»

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов подвел итоги матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата» (0:0), сообщает «Советский спорт».

«В целом мы провели неплохой матч. Начали хорошо, всю игру держали темп. Не хватило только одного — забитого гола. Моментики-то у нас были, чтобы реализовать.

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Естественно, я не могу быть доволен ничьей. Считаю, что мы играли лучше «Ахмата», создали больше моментов.

Темп мы не сбавляли, просто начали волнообразно играть. Всю игру в одном темпе невозможно проводить. Это редко кому удается. Поэтому, может быть, с трибуны так показалось», — заявил Хохлов, слова которого приводит официальный сайт московского клуба.

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