Хакеры выложили в сеть интимные фото Мамаевых

Хакеры опубликовали интимные фотографии полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и его жены Аланы, сообщает Super.Ru.

Ранее супруга футболиста заявляла, что взломщики связывались с ней и требовали от нее деньги.

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Мамаев сейчас находится под арестом в Бутырском следственном изоляторе. 8 октября он и нападающий «Зенита» Александр Кокорин избили водителя ведущей Первого канала, а затем устроили потасовку в одном из московских кафе с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным.

Ранее жена Мамаева заявила, что не подавала на развод после нападений.