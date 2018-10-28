«Лестер» попросил перенести матч Кубка лиги из-за крушения вертолета

«Лестер Сити» просит перенести матч Кубка английской лиги с «Саутгемптоном», который должен пройти 30 октября, сообщает «Советский спорт».

По информации Daily Mail, тренировка английской команды уже отменена. Теперь руководство просит перенести игру Кубка лиги, так как футболисты морально не готовы встретиться с соперником после инцидента.

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27 октября после матча десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Лестером» и «Вест Хэмом» (1:1) вертолет, на борту которого находился владелец клуба Вишаи Шривадданапрабхи, взлетел с центра поля, но потерпел крушение на автомобильной парковке.

Ранее хавбек «Лестера» прокомментировал происшествие.