СМИ: на борту упавшего вертолета был владелец «Лестера» с дочерью

СМИ утверждают, что владелец «Лестер Сити» Вишая Шривадданапрабхи находился на борту вертолета во время его крушения не один, сообщает «Советский спорт».

По информации Reuters, в происшествии также пострадали дочь президента английского клуба, два пилота и один пассажир, личность которого неизвестна.

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Напомним, что инцидент случился в субботу после матча десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Лестером» и «Вест Хэмом» (1:1). Примерно через час после окончания игры вертолет взлетел с центра поля, но потерпел крушение на автомобильной парковке.

Ранее появилось видео с места крушения вертолета.