Кадыров снова позвал Кокорина и Мамаева в «Ахмат» на перевоспитание

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал арест нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, передает ТАСС.

Государственный деятель снова поднял тему перехода футболистов в грозненский «Ахмат».

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«Футболисты осознали свою вину, раскаялись. И это тоже пример для всех. Для сборной России будет большим ущербом, если их посадят. Я сказал, если они перейдут в «Ахмат», мы их перевоспитаем, да и мы нашли бы хороших футболистов», — поделился мнением глава Чечни.

Также он отметил, что не считает заключение под стражу правильным наказанием.

«Я ни в коем случае их не оправдываю, но учитывая то, что они раскаялись, я не вижу смысла в том, чтобы терять таких футболистов и заключать их под стражу. Я всегда был против любого насилия и защищал слабых», — заключил Кадыров.

На данный момент Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка».

Ранее сообщалось, что старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дисквалифицирован на два ближайших матча команды в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).