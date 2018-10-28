Главный тренер сборной Бельгии может стать наставником «Реала»
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Руководство мадридского «Реала» рассматривает кандидатуру тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса на пост наставника Хулена Лопетеги, сообщает «Советский спорт».
По информации источника, управление клуба недовольно стартом сезона, из-за чего испанского специалиста могут отстранить. Sunday Times утверждает, что потенциальным сменщиком Лопетеги может стать Мартинес, благодаря которому национальная команда Бельгии заработала бронзу на чемпионате мира 2018 года.
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14 июня 2018 года нынешний тренер мадридской команды заключил трёхлетний контракт с клубом.
Ранее Лопетеги накануне матча 10-го тура Ла Лиги с каталонской «Барселоной» заявил, что защитник мадридцев Серхио Рамос является один из самых великих капитанов.