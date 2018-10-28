СМИ: президент «Лестера» был на борту вертолета во время крушения
СМИ утверждают, что владелец «Лестер Сити» Вишая Шривадданапрабхи был на борту вертолета во время его крушения, сообщает «Советский спорт».
Журналист beIN Sports Бен Джейкобс заявил, что общался с руководством стадиона, около которого произошло происшествие.
«Общался с представителями «Кинг Пауэр», они завтра опубликуют заявление.Владелец «Лестера» Вишай Шривадданапрабха был на борту восьмиместного вертолета в Лондоне. Неисправность, возникшая после взлета, привела к возгоранию и крушению на автостоянке. Нет информации о погибших. Молимся вместе с семьей «Лестера», — рассказал Джейкобс в своем твиттере.
Напомним, что это произошло 27 октября после матча 10-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Лестером» и «Вест Хэмом» (1:1). Примерно через час после окончания игры вертолет взлетел, но потерпел крушение на автомобильной парковке.