Место крушения вертолета президента «Лестера» указали на карте

Крушение самолета «Лестера» Тelegraph.co.uk
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Место крушения вертолета владельца «Лестер Сити» Вишая Шривадданапрабхи указали на карте, сообщает «Советский спорт».

На сайте Тelegraph.co.uk опубликовали карту, где отмечено место происшествия.

Напомним, что инцидент случился в субботу после матча 10-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Лестером» и «Вест Хэмом» (1:1). Примерно через час после окончания игры вертолет взлетел с центра поля, но совсем скоро потерпел крушение на автомобильной парковке.

Ранее сообщалось, что один из очевидцев инцидента с вертолетом рассказал, как все произошло.