Место крушения вертолета президента «Лестера» указали на карте

Место крушения вертолета владельца «Лестер Сити» Вишая Шривадданапрабхи указали на карте, сообщает «Советский спорт».

На сайте Тelegraph.co.uk опубликовали карту, где отмечено место происшествия.

Напомним, что инцидент случился в субботу после матча 10-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Лестером» и «Вест Хэмом» (1:1). Примерно через час после окончания игры вертолет взлетел с центра поля, но совсем скоро потерпел крушение на автомобильной парковке.

Ранее сообщалось, что один из очевидцев инцидента с вертолетом рассказал, как все произошло.