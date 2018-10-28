Аллегри: мяч Роналду нужно показывать детям

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился эмоциями после победы над «Эмполи» (2:1) в матче 10-го тура чемпионата Италии, сообщает «Советский спорт».

«Мы неплохо начали, но потом подустали, поэтому нас несколько раз подловили на контратаках.

Реклама

В этом матче мы обязаны были побеждать, вне зависимости от качества игры. «Эмполи» заслуживает похвалы за свою игру.

Дибала сыграл неплохо, особенно во второй половине. Он хороший игрок и частенько начинает играть лучше по мере развития матча. У него отличная выносливость. Если у него получается найти свободную зону, то у соперника сразу возникают проблемы.

Гол Криштиану? Его нужно показывать детям, чтобы они пытались его повторить», — приводит слова Аллегри пресс-служба «Ювентуса».

Ранее Гаттузо заявил, что сейчас он сконцентрирован только на проблемах «Милана».