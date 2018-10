В разбившемся вертолете президента «Лестера» не было представителей «Вест-хэма»

Вице-президент английского «Вест Хэма» Кэррен Брэйди сообщила, что ни один представитель клуба не пострадал в результате катастрофы вертолета владельца «Лестера» Вишая Шривадданапрабхи, сообщает «Советский спорт».

Сегодня команды провели очный матч в чемпионате Англии, который завершился вничью — 1:1.

«Мои мысли и молитвы вместе с «Лестером», ужасные кадры в новостях, я надеюсь, что все в порядке. Я могу подтвердить, что все представители «Вест Хэма» покинули стадион в безопасности», — написала Брэйди в своем твиттере.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент «Лестера» Вишай Шривадданапрабха был на борту вертолета, разбившегося возле стадиона клуба «Кинг Пауэр». Шривадданапрабха купил «Лестер» в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб сенсационно выиграл чемпионат Англии впервые в истории.

Ранее сообщалось, что вертолет владельца «Лестера» разбился возле стадиона клуба.

My thoughts and prayers are with everyone at Leicester City, horrific pictures on the news, I pray everyone is ok. I can confirm everyone from WHU has safely left the stadium.