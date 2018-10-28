СМИ: президент «Лестера» был в разбившемся вертолете

Президент «Лестера» Вишай Шривадданапрабха был на борту вертолета, разбившегося возле стадиона клуба «Кинг Пауэр», сообщает «Советский спорт» со ссылкой на Sky Sports.

Ранее стало известно, что вертолет, принадлежащий бизнесмену, упал рядом с ареной немногим после матча чемпионата Англии «Лестер» - «Вест Хэм». Обычно Шривадданапрабха летает на нем из Лестера в Лондон после игр.

Реклама

Шривадданапрабха купил «Лестер» в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб сенсационно выиграл чемпионат Англии впервые в истории.

Ранее сообщалось, что вертолет владельца «Лестера» разбился возле стадиона клуба.