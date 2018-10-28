В «Лестере» прокомментировали крушение вертолета владельца клуба

Катастрофа вертолета владельца «Лестера» Вишая Шривадданапрабхи Reuters
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Представитель английского «Лестера» прокомментировал падение вертолета возле стадиона «Кинг Пауэр», сообщает «Советский спорт».

Британские СМИ утверждают, что президент «Лестера» Вишай Шривадданапрабха был на борту и погиб. Официального подтверждения пока не поступало.

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«Мы помогаем полиции Лестершира и аварийно-спасательным служба в борьбе с последствиями инцидента возле стадиона. Клуб сделает более подробное заявление, когда появится дополнительная информация», - приводит PA слова представителя «Лестера».

Ранее сообщалось, что вертолет владельца «Лестера» разбился возле стадиона клуба.