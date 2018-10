Клуб НХЛ «Питтсбург» отреагировал на стрельбу в синагоге

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» прокомментировал стрельбу в синагоге, сообщает «Советский спорт».

«Мы глубоко опечалены новостями о трагедии в синагоге «Дерево жизни» в Питтсбурге. Наши мысли и молитвы с пострадавшими», — написал пресс-служба «Питтсбурга» в твиттере.

Утром 27 октября неизвестный открыл стрельбу в синагоге в Питтсбурге. По последним данным погибли восемь человек. Как отмечается, подозреваемый в стрельбе в синагоге выкрикивал при нападении антисемитские лозунги.

Также сообщается, что при задержании предполагаемый стрелок получил ранения и сдался полиции.

We are incredibly saddened to hear of this morning's tragedy at the Tree of Life synagogue in Pittsburgh. We send our thoughts and prayers to all those affected.