Клуб НХЛ «Питтсбург» отреагировал на стрельбу в синагоге
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» прокомментировал стрельбу в синагоге, сообщает «Советский спорт».
«Мы глубоко опечалены новостями о трагедии в синагоге «Дерево жизни» в Питтсбурге. Наши мысли и молитвы с пострадавшими», — написал пресс-служба «Питтсбурга» в твиттере.
Утром 27 октября неизвестный открыл стрельбу в синагоге в Питтсбурге. По последним данным погибли восемь человек. Как отмечается, подозреваемый в стрельбе в синагоге выкрикивал при нападении антисемитские лозунги.
Также сообщается, что при задержании предполагаемый стрелок получил ранения и сдался полиции.
We are incredibly saddened to hear of this morning's tragedy at the Tree of Life synagogue in Pittsburgh. We send our thoughts and prayers to all those affected.— Pittsburgh Penguins (@penguins) 27 октября 2018 г.