Нападающий «Спартака» Зе Луиш плакал после переезда в Россию

Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш поделился тем, с какими трудностями ему пришлось столкнуться после переезда в Россию, передает «Советский спорт».

Форвард перешел в московский клуб из «Браги» летом 2015 года.

«Сложнее всего было привыкнуть к языку, холоду и русской культуре. Это был шок. Уже через несколько дней я хотел уехать домой. Потом решил, что должен остаться, выдержать холод, привыкнуть к жутким пробкам и языку. Сложно было и потому, что никто практически не говорил даже на английском.

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Первый год в Москве был очень трудным. Я плакал почти каждый день и много раз задавался вопросом: «Что я здесь вообще делаю?». Желание сдаться и вернуться домой было огромным. Но все эти трудности сделали меня сильнее психологически. Я стал более терпимым к холоду, а после года плача у меня практически не осталось слез. Теперь я решаю проблемы без паники и не боюсь сталкиваться с трудностями», — приводит слова Зе Луиша O Jogo.

Ранее сообщалось, что Мостовой ждет предложения в «Спартак» уже десять лет.