Экс-форвард «Реала» уверен в незаменимости Роналду
Бывший нападающий «Реала» Иван Саморано заявил, что мадридской команде не удастся найти замену португальскому форварду Криштиану Роналду, передает «Советский спорт».
Бывший игрок «Реала» считает, что команде нужно изменить подход к игре.
«Трудно смириться с уходом из команды человека, который гарантировал вам 40-50 голов в сезоне.
Невозможно найти ему замену, потому что такого игрока не существует. «Реалу» нужно пробовать новые идеи на поле, чтобы жить без такого важного игрока, как Роналду. Тут дело не только в голах, но и в том, что Криштиану всегда был готов к самым важным и ответственным моментам игр. Но с такими нападающими, как в «Реале», уверен, голы скоро вернутся», — приводит Саморано Goal.
Роналду перешел летом 2018 года в туринский «Ювентус».
Ранее президент Ла Лиги высказался об отсутствии Месси и Роналду в «Эль-классико».