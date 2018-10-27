Медведева готова к ошибкам и неудачам в новом сезоне

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала свое неудачное выступление на этапе серии Гран-при в Канаде, передает ТАСС.

Спортсменка заняла лишь седьмое место в короткой программе, упав по ходу выступления.

«На тренировках и на разминке все было идеально, все было просто великолепно. Думаю, я просто потеряла концентрацию. Не всегда такая уверенность в себе идет на пользу.

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Честно, в этом сезоне я даже готова к ошибкам, к неудачам. Для меня все в новинку, мое тело новое, мое сознание новое, я должна привыкнуть к этому. Я думаю, на тренировках все видят, как я развиваюсь. Завтра я сделаю все, что в моих силах, я буду сражаться», — заявила Медведева.

На первом месте сейчас идет россиянка Елизавета Туктамышева.

Ранее фигуристка Туктамышева поделилась эмоциями после победы в короткой программе.