Теннисист Медведев сразится в полуфинале турнира в Базеле с Федерером
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Базеле, сообщает ТАСС.
В матче четвертьфинала российский спортсмен обыграл представителя Греции Стефноса Циципаса. Матч, который длился 1 час 53 минуты, завершился с результатом 6:4, 3:6, 6:3.
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В полуфинальном поединке Медведев выйдет на корт против швейцарца Роджера Федерера.
Ранее сообщалось, что Федерер может сразиться с Медведевым в полуфинале турнира в Базеле.