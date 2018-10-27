Теннисист Медведев сразится в полуфинале турнира в Базеле с Федерером

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Базеле, сообщает ТАСС.

В матче четвертьфинала российский спортсмен обыграл представителя Греции Стефноса Циципаса. Матч, который длился 1 час 53 минуты, завершился с результатом 6:4, 3:6, 6:3.

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В полуфинальном поединке Медведев выйдет на корт против швейцарца Роджера Федерера.

Ранее сообщалось, что Федерер может сразиться с Медведевым в полуфинале турнира в Базеле.