Голкипер «Реала» Куртуа назвал ложью свои высказывания о Конте и Моуринью

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа опроверг информацию, которая появилась в прессе, передает «Советский спорт».

Издание El Pais опубликовало якобы заявления голкипера, суть которых сводилась к тому, что он специально уехал из Английской премьер-лиги (АПЛ), чтобы не пересекаться с этими тренерами.

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«Категорически опровергаю информацию, опубликованную в El Pais относительно меня. Эта информация является ложью и наносит вред мне как профессионалу. Я ожидаю опровержения и рассматриваю вариант принятия правовых мер», — написал Куртуа в своем твиттере.

СМИ называют экс-наставника «Челси» и нынешнего главного тренера «Манчестер Юнайтед» главными претендентами на место в мадридском клубе. Сообщается, что кто-то из них может сменит на посту Хулена Лопетеги.

Ранее игроки «Реала» высказались против назначения Конте или Моуринью на пост главного тренера.