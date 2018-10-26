Акинфеев рассказал о чувствах после удаления в матче с «Реалом»

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев, рассказал, что чувствовал в тот момент, когда получил красную карточку в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала», передает «Советский спорт».

Уже в компенсированное время матча. который армейцы выиграли со счетом 1:0, вратарь получил две желтые карточки подряд за споры с арбитром. Из-за этого капитан армейцев пропустил матч с «Ромой» в Риме, который ЦСКА проиграл со счетом 3:0.

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Почувствовал обиду сам на себя. Этот выпуск эмоций ненужный, смотришь на себя, думаешь: «Как так?». Башка улетает куда-то. Я на себя был очень зол. Были кадры, что я смеялся, но в душе переживал, просил прощения у ребят. Я не должен себя так вести», — рассказал Акинфеев в интервью клубной пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ЦСКА возьмет на себя расходы пострадавших в римском метро фанатов.