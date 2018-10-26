Президент Ла Лиги высказался об отсутствии Месси и Роналду в «Эль-классико»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал то, что ближайший матч мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны» пройдет без нападающих Криштиану Роналду и Лионеля Месси, передает «Советский спорт».

Месси пропустит матч из-за перелома руки, а Роналду не сможет принять участие во встрече, потому что летом перешел в туринский «Ювентус».

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«Думаю, что от неучастия в «Эль-класико» больше теряют сами Роналду и Месси. «Эль-класико» не теряет ничего, поскольку матч двух великих команд пройдет на максимально высоком уровне. Считаю, что «Барселона» и «Реал» — больше, чем Месси и Роналду.

«Эль-класико» без этих игроков пройдет впервые за долгое время, и считаю, что стратегически это даже хорошо. Этот матч – один из самых звездных продуктов Ла Лиги. Хотелось бы, чтобы таких игр, как эта, у нас было больше, и мы работаем над этим», — приводит слова Тебаса AS.

Матч состоится 28 октября в 18.15 по московскому времени.

Ранее игроки «Реала» выступили против назначения Конте или Моуринью на пост главного тренера.