Инфантино наложил вето на проведение матчей чемпионата Испании в США

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не согласен проводить матчи чемпионата Испании на территории США, передает «Советский спорт».

Решение о запрете было принято на заседании совета организации в Руанде по причине того, что футболисты и наставники соревнования отказываются принимать участие в подобных встречах.

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Глава ФИФА не позволил состояться в Майами игре каталонских «Жироны» и «Барселоны».

«Я против этой идеи и отказываюсь давать разрешение на проведение матча между «Жироной» и «Барселоной» в Майами. Официальные матчи лиги должны проходить на территории страны чемпионата», — цитирует Инфантино Football Espana.

Участники соревнования отказались выезжать на встречи в США, так как руководство чемпионата подписало контракт с американской медиакомпанией на проведение нескольких матчей каждого сезона в Северной Америке без учета мнения игроков и тренеров.

Ранее сообщалось, что ФИФА будет изучать возможность создания двух новых турниров.