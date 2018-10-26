В «Локомотиве» рассказали о трудном календаре игр
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о тяжелом календаре «железнодорожников», сообщает газета «Известия».
«С момента возобновления чемпионата после перерыва на игры сборных мы сыграем пять матчей за 16 дней. В таком плотном графике любой матч дается очень непросто, и игра с «Енисеем» — не исключение. Играть через 2–3 дня довольно тяжело. Но ничего не поделаешь, будем работать, настраиваться на каждый матч и стараться показать хороший результат», — сказал функционер.
Ранее тренер «Бордо» назвал игроков «Зенита» «звездами международного масштаба».